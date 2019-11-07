Suudiler'den 'Twitter' skandalı!
Suudi Arabistan hükümetinin, muhaliflerin kişisel hesap bilgilerini edinmek için iki Twitter çalışanını gizlice işe aldığı belirtildi. Savcılar, 6 binden fazla Twitter kullanıcısının hesabına girildiğini, bunların arasında, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan popüler gazetecilerin ve hükümet muhaliflerinin de bulunduğunu açıkladı.ABD basınında yer alan haberlere göre, San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Suudi yetkililerin, binlerce Twitter kullanıcısının özel verilerine erişim sağlamak amacıyla sosyal medya devi çalışanlarını koordineli şekilde işe alma çabaları ayrıntılı şekilde yer aldı.
Soruşturmayı yürüten savcılar, 2015'ten beri 6 binden fazla Twitter kullanıcısının hesabına girildiğini, bunlardan en az 33'ü hakkında Suudi Arabistan kolluk kuvvetleri tarafından daha önceden Twitter şirketine acil ifşa talebinde bulunulduğunu bildirdi.
Hedeflenen hesaplar arasında, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan popüler gazetecilerin ve hükümet muhaliflerinin de bulunduğu kaydedildi.
Mahkemeye sunulan dilekçede ayrıca şirketteki görevleri Twitter kullanıcılarının özel bilgilerine erişimi gerektirmeyen Twitter çalışanlarının, pahalı saatler ve gizli banka hesaplarına aktarılan 10 binlerce dolar ile ödüllendirildiği bilgisi paylaşıldı.
Olayın açığa çıkmasının ardından işlerine son verilen ve Suudi hükümeti adına çalışan iki Twitter çalışanından birinin, ertesi gün ailesi ile birlikte Suudi Arabistan'a uçup bir daha ABD'ye dönmediği, diğerinin ise açılan dava çerçevesinde hakim karşısına çıkmasının beklendiği aktarıldı.
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