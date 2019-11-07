İngiltere mahkemesinden, YPG/PKK'lı teröriste hapis cezası
Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK'ya ait kamplarda eğitim alan İngiltere vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi. PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.
Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı.
James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.
4 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.
PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Maaşlarını Katar'dan alıp Türkiye'ye saldırdılar
- Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
- Rusya'da patlama sonrası sirenler çaldı
- Türkiye vurdu! Zau Seng öldürüldü...
- 2 Türk Kosova Meclisi'ne girdi
- Dünya diken üstünde! Son 48 saat
- Teröristlerden temizlenmişti! Resulayn'da önemli gelişme
- Reuven Azar'dan küstah sözler:İlahi vaadin gerçekleşmesi...
- ABD'li senatörler skandal Türkiye hamlesi!
- NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
- Türkiye vurdu! Zau Seng öldürüldü... Evanjelist örgütün lideri David Eubank cenazeye koştu
- Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
- Bakan Hulusi Akar'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ışık tutacak kitap!
- Emine Erdoğan Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışı yaptı
- Twitter'da Suudi Arabistan için casusluk skandalı! Dikkat çeken "Cemal Kaşıkçı" detayı...
- Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıkınca...
- Son dakika: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangınla ilgili rapor açıklandı! Sabotaj izi var
- YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!
- FETÖ'ye ABD'de şok! Pensilvanya'daki "hamisi" Howard A. Beers seçimlerde koltuğunu kaybetti
- NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Hindistan'dan dev S-400 alımı