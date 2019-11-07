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İngiltere mahkemesinden, YPG/PKK'lı teröriste hapis cezası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019
İNGİLTERE'DEN YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK'ya ait kamplarda eğitim alan İngiltere vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi. PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı.

James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.

4 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

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