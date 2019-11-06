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İngiltere'de Galler Bakanı Alun Cairns istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
İNGİLTERE'DE İSTİFA ŞOKU!

'de kampanyası başlarken, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan istifa etti.

Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesi üyelerinden , kampanyasının ilk resmi gününde istifasını sundu.

İstifa mektubunda aklanacağından emin olduğunu kaydeden Cairns, ancak iddiaların hassasiyeti nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını belirtti.

Cairns, geçen hafta, yardımcısının verdiği ve geçen yılın nisan ayındaki bir tecavüz davasının düşmesine yol açan kanıtlarının farkında olmadığını iddia etmişti.


Fotoğrafta: Solda: Galler Bakanı Alun Cairns, sağda İngiltere Başbakanı Boris Johnson

"YÜZSÜZCE YALAN SÖYLEMEKLE" SUÇLANMIŞTI

Ancak BBC bu hafta, Cairns'e Ağustos 2018'de konuyla ilgili olarak elektronik posta gönderildiğini, buna rağmen bakanın bu kişinin Galler meclisi adaylığını desteklediği ortaya çıkarmıştı.

Ülkede muhalefetin görevi bırakmaya çağırdığı Cairns, "yüzsüzce yalan söylemekle" suçlanmıştı.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun 'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta kararı alınmıştı. Parlamentonun bugün feshedilmesiyle de seçim kampanyası başlamıştı.

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