Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Washington'a yapacağı ziyaret teyit edildi.Detaylar geliyor...
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