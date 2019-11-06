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Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre Başkan ABD Başkanı ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Washington'a yapacağı ziyaret teyit edildi.

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