Donald Trump'a kötü haber! AB Temsilcisi ifadesini değiştirdi

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik süren azil soruşturmasında iki yetkilinin daha ifade metinleri yayımlandı. AB Temsilcisi Sondland'ın Temsilciler Meclisinde 17 Ekim'de verdiği ifadeyi dün değiştirdiği ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat, Denetleme ve Dış İlişkiler Komiteleri, yaptıkları ortak açıklama ile azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Gordon Sondland'ın ifade metinlerini yayımladıklarını duyurdu.

Yayımlanan metinlere göre Volker, Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden ve ailesinin konusunun açılmasının kendisini endişelendirdiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; söz konusu görüşmenin iç siyasette etkisinin büyük bir hal aldığını vurgulayan Volker, bu görüşmenin ABD-Ukrayna ilişkilerini etkilediğini de kaydetti.

Volker ayrıca Trump'ın Biden ailesine yönelik Ukrayna ile ilgili iddialarının da gerçeği yansıtmadığına inandığını dile getirdi.

SONDLAND İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, AB Temsilcisi Sondland'ın Temsilciler Meclisinde 17 Ekim'de verdiği ifadeyi dün değiştirdiği ortaya çıktı.

Buna göre Sondland yeni ifadesinde, Ukrayna'ya Biden ailesini araştırması için bir baskının söz konusu olduğunu belirterek, "Büyük bir toplantının ardından Zelenskiy'in Başdanışmanı Andriy Yermak ile görüştüm ve ona eğer kamuya açık bir yolsuzlukla mücadele yayımlamazlarsa, askeri yardımların sürmeyeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

İKİ BEYAZ SARAY YETKİLİSİNDEN TEMSİLCİLER MECLİSİNİN İFADE ÇAĞRISINA RET

Bu arada, soruşturma kapsamında Temsilciler Meclisinde ifadeye çağrılan iki Beyaz Saray yetkilisinin de bu çağrıya uymayacakları ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Uluslararası Enerji ve Çevre Kıdemli Direktörü ve Trump'ın Özel Asistanı Wells Griffith ile Yönetim ve Bütçe Ofisi yöneticisi Michael Duffey, bugünkü oturumlarda ifade vermeyecek.

KONGRE'DEN TRUMP'IN ÖZEL KALEMİNE İFADE ÇAĞRISI

Beyaz Saray yetkililerinin birçoğu Temsilciler Meclisinin ifade çağrılarına uymazken, meclis üyeleri yeni isimlere ifade çağrısı göndermeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Trump'ın Özel Kalemi Mick Mulvaney ifadeye çağrıldı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

BEYAZ SARAY'DAN AZİL SORUŞTURMASINDAKİ İFADE METİNLERİNE TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında yayımlanan iki ifade metnine ilişkin, "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir." açıklamasında bulundu.

Grisham, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Gordon Sondland'ın ifade metinlerinin yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir." yorumunda bulundu.

Sondland'ın halen Ukrayna'ya yardımların neden, kim tarafından ve ne zaman kesilmediğini belirttiğini anımsatan Grisham, "Sondland aynı zamanda yardımların kesilmesi ile (Ukrayna görüşmesi) arasında bir bağlantı olduğunu varsaydığını belirtmiş ancak bu varsayım için somut bir kaynak belirtemiyor." eleştirisinde bulundu.

Grisham, açıklamasında, "Öte yandan Volker'in ifadesi ortada bir şeyin karşılığında bir şey verilmesi gibi bir durum olmayabileceğini, çünkü Ukraynalıların o dönemde askeri yardımlar hakkında bilgileri olmadığını ortaya koymuştur. Söylemi etkilemek için tasarlanan taraflı medya başlıklarının ne kadar çok olduğu, Başkan Trump'ın yanlış hiçbir şey yapmadığı gerçeğini değiştirmez." ifadesini kullandı.

SENATO ÇOĞUNLUK LİDERİNDEN AZİL AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugün yaptığı açıklamada, azil soruşturmasının Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisinden geçtikten sonra Senatoya gelmesini beklediklerini vurguladı.

Senatodaki süreç hakkında McConnell, "Senatodaki yargı sürecinin ne kadar süreceği, Senatonun bu konuda ne kadar zaman harcamak istediğine bağlı. Ama bu sürecin nasıl sonuçlanacağından emin olduğumu söyleyebilirim. Eğer bugün Senatoda bir oylama olursa bu kesinlikle Trump'ın görevden alınmasına yol açmaz." ifadesini kullandı.