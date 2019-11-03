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İran'dan "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2019
İRAN'DAN FLAŞ IRAK AÇIKLAMASI: MÜDAHALE ETMEDİK

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, geçen ay yapılan Erbain törenleri esnasında 'ın iç güvenliğine herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da Erbain törenlerini düzenleyen yetkililerle bir araya gelen Fazli, 'ın iç güvenliğine müdahale ettikleri yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Bu yıl 170 bin yabancı ziyaretçinin Kerbela'daki merasimlere katılmak için üzerinden Irak'a geçtiğini ifade eden Fazli, "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik. İran'ın bu konuda herhangi bir rolü olmamıştır. Güvenliği Iraklıların kendisi sağladı." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları bağlı Gücü ile Irak polisi ve 'nin, Irak topraklarında Erbain törenlerine katılacak ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacağını bildirmişti.

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