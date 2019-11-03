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İsrail Filistin'in Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'yi gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
İSRAİL'DEN SKANDAL UYGULAMA

'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. İsrail güçleri, yönetimine bağlı İşleri Bakanı 'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu 'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi'yi gözaltına aldıklarını belirtti.



İSRAİL MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Hedmi'nin neden gözaltına alındığının bilinmediği ifade edilirken konuya ilişkin henüz İsrail makamlarından açıklama yapılmadı. Bakan Hedmi, son 5 ayda üçüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

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