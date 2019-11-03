İsrail Filistin'in Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'yi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.
Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi'yi gözaltına aldıklarını belirtti.
İSRAİL MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Hedmi'nin neden gözaltına alındığının bilinmediği ifade edilirken konuya ilişkin henüz İsrail makamlarından açıklama yapılmadı. Bakan Hedmi, son 5 ayda üçüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.
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