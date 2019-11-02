Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Bosna Hersek'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Saraybosna ve Banja Luka şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bosna Hersek'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Travnik şehrine bağlı Turbe bölgesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Başkent Saraybosna ve Banja Luka şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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