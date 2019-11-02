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Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2019
O ÜLKEDE KORKUTAN DEPREM!

'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. ve şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Travnik şehrine bağlı Turbe bölgesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

ve şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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