İsrail İHA’sı, Lübnan’da düşürüldü
Giriş Tarihi: 31.10.2019
İsrail’e ait İHA, Lübnan’da hava savunma füzesi tarafından vuruldu. Yerel medya, İsrail’e ait İnsansız Hava Aracı’nın (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.İsrail'e ait İHA, Lübnan'da hava savunma füzesi tarafından vuruldu. Yerel medya, İsrail'e ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.
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