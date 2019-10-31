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İsrail İHA’sı, Lübnan’da düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019
LÜBNAN İSRAİL İHA’SINI DÜŞÜRDÜ!

’e ait İHA, ’da hava savunma füzesi tarafından vuruldu. , İsrail’e ait ’nın (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.

'e ait İHA, 'da hava savunma füzesi tarafından vuruldu. , İsrail'e ait 'nın (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.

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