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İsrailli bakandan küstah sözler! Türkiye ve İran...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019
İSRAİLLİ BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER! TÜRKİYE VE İRAN...

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz küstah açıklamalarda bulundu. Katz, ve ’ın bölgesinin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Katz, Yunan mevkidaşı ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bugün bölgesel sorunları, ve 'nin oluşturduğu tehditleri, güvenlik ve istikrar tehditlerini ele aldık. İran, nükleer programı, füzeleri ve Hizbullah ve Hamas gibi terör örgütlerine verdiği destekle tehdit oluştururken Türkiye de Suriye'deki Kürtlere saldırıları, düzenli deniz ve hava sahaları ihlalleri ve radikal örgütlerine verdiği destekle tehdit oluşturuyor" dedi.

Katz, Yunan mevkidaşıyla savunma, enerji ve yatırım alanları dahil stratejik diyaloğu tüm seviyelerde derinleştirme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Dendias: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Kesinlikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmalı ve politik çözüm bulunmalı. Yunanistan bu anlamda Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın çabalarına destek veriyor" diye konuştu.

Görüşmede, Türkiye'nin , ve Suriye'deki eylemlerini de görüştüklerini dile getiren Dendias, "Türkiye'nin hakaret edici davranışı istikrar, büyüme ve barışı bozuyor. Ülkelerin barış içinde bir arada yaşaması ve bölgedeki tüm ülkelerin refahının temeli olarak uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

Yunan bakan, enerji alanındaki işbirliğine ve Doğu Akdeniz ile Girit Adası'nın güneyi gibi diğer bölgelerde doğalgaz yataklarının geliştirilmesine ortak ilginin altının çizildiğini söyledi.

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