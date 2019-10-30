30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye’nin yerli ve milli İHA’ları ABD medyasının gündeminde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
TÜRKİYE’NİN İHA’LARI ABD'NİN GÜNDEMİNDE!

'nin yerli ve milli imkanlarla ile ürettiği ve adeta destan yazan İHA/SİHA'ları şimdi de medyasının gündeminde yer aldı. Bloomberg tarafından yapılan haberde, “İHA’lar, ’nın ülkenin Güneydoğusunda, ’ın kuzeyinde ve ’de ’ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi” ifadelerine yer verildi.

14 Ekim tarihinde /PYD-'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, 'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.

Son dakika: Doçka uçaksavar monteli araç böyle vuruldu! Barış Pınarı Harekatı’ndan yeni görüntü SON DAKİKA: DOÇKA UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ BÖYLE VURULDU! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDAN YENİ GÖRÜNTÜ

SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, 'nın ülkenin Güneydoğusunda, 'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.

"SIĞINAK VE MEVZİLERİNİ VURMAYA BAŞLADI"

"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, " askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN