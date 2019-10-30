Türkiye’nin yerli ve milli İHA’ları ABD medyasının gündeminde
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ile ürettiği ve adeta destan yazan İHA/SİHA'ları şimdi de ABD medyasının gündeminde yer aldı. Bloomberg tarafından yapılan haberde, “İHA’lar, Ankara’nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de PKK’ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi” ifadelerine yer verildi.
14 Ekim tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, Suriye'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.
SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, Ankara'nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.
"SIĞINAK VE MEVZİLERİNİ VURMAYA BAŞLADI"
"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, "ABD askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.
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