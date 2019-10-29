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ABD’de yolcu otobüsü çukura düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
YOLCU OTOBÜSÜ ÇUKURA DÜŞTÜ! ŞOK GÖRÜNTÜLER

'nin eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı.

'nin eyaletinin Pittsburgh kentinde bir yolcu otobüsü çukura düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün kırmızı ışıkta durduğu sırada yolda çökme meydana geldiği ve otobüsün arka kısmının çukura düştüğü belirtildi.

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OTOBÜSTE YALNIZCA ŞOFÖR İLE BİR YOLCU VARDI

Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi. Şoförün kazada yaralanmadığı, yolcunun ise hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Otobüsün arkasındaki aracın hasar görmediği, sürücünün araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldığı ifade edildi. Kazanın ardından otobüs yoldan çekiciyle kaldırıldı.

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