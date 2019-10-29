Alman Bakan Peter Altmaier merdivenden düştü, bilinç kaybı yaşadı

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter, Dortmund'daki konferansta konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçerken tökezleyerek merdivenden düştü. Bakan Peter kısa süreli bilinç kaybı yaşarken basının görüntü almaması için siyah perde çekildi.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya'nın dijital stratejisi" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.

TÖKEZLEYİP DÜŞTÜ

Almanya'nın Dortmund şehrinde Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Bakan Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti.

PERDE ÇEKTİLER

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.





