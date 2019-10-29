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Alman Bakan Peter Altmaier merdivenden düştü, bilinç kaybı yaşadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019
ALMANLAR ŞOKTA! YERE DÜŞTÜ, PERDELER ÇEKİLDİ

Enerji ve , Dortmund'daki konferansta konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçerken tökezleyerek merdivenden düştü. kısa süreli bilinç kaybı yaşarken basının görüntü almaması için siyah perde çekildi.

Enerji ve Altmaier, "Almanya'nın dijital stratejisi" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.

TÖKEZLEYİP DÜŞTÜ

Almanya'nın Dortmund şehrinde Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Bakan Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti.

PERDE ÇEKTİLER

Basının görüntü almaması için etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.



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