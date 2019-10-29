Alman Bakan Peter Altmaier merdivenden düştü, bilinç kaybı yaşadı
Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter, Dortmund'daki konferansta konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçerken tökezleyerek merdivenden düştü. Bakan Peter kısa süreli bilinç kaybı yaşarken basının görüntü almaması için siyah perde çekildi.
Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya'nın dijital stratejisi" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.
TÖKEZLEYİP DÜŞTÜ
Almanya'nın Dortmund şehrinde Almanya'nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Bakan Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier'e sağlık ekibi müdahale etti.
PERDE ÇEKTİLER
Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını yayınladı
- California'da orman yangınları devam ediyor
- ABD Bağdadi'nin cesedini ne yaptı?
- O ülkede şok! Bombalı saldırı...
- "Bağdadi'yi İdlib'e terör örgütü YPG getirdi"
- İsrail, Mescid-i Aksa korumasını gözaltına aldı
- Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik uyarı
- Kerbela'da 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı
- Bağdadi'nin cesedini oraya gömmüşler!
- Irak'ta kanlı gece! En az 13 ölü, 865 yaralı...
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video
- Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinden müdahale: 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı
- ABD Bağdadi'nin cesedini ne yaptı? Bağdadi'nin cesedi nerede?
- Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik uyarı
- Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem
- Hasan Basri Yalçın'dan dikkat çeken yazı: DEAŞ'ın sonu!
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...