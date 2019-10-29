Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gelen son dakika bilgisine göre; Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.

Son dakika bilgisine göre; Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti. Bölgede çok sayıda yaralı olduğu da iddia edildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi. Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

KONTROL TALİBAN'A GEÇTİ

Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.