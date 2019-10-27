27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel imha edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019
RESULAYN'DAKİ PKK/YPG'YE AİT TÜNEL İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli tarafından Suriye’de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, unsurları Resulayn'da tespit edilen /’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Milli () tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, /'li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.

Son dakika... TSK'dan Resulayn’a askeri takviye |Video SON DAKİKA... TSK'DAN RESULAYN’A ASKERİ TAKVİYE |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN