Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. İyi gidiyor! DAEŞ'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır" ifadelerini kullandı.

Trump tweetin devamında "Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar. Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DAEŞ denetim altında" dedi.



