Trump'tan Türkiye açıklaması
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" dedi.ABD Başkanı Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. İyi gidiyor! DAEŞ'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır" ifadelerini kullandı.
Trump tweetin devamında "Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar. Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DAEŞ denetim altında" dedi.
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maraşlı
ya kardeşim kaç defa diyorum, şu trampa sarhoş iken tiwitterı açmayın.cevapla 25.10.2019 16:47
uluhakan
sarı çiyan domuzu sen kimi tehdit ediyorsun kökünüzü kazırız pezevenkcevapla 25.10.2019 16:40
Ottoman
Ne oldu Trump efendi!! Türkleri Dimdik ayakta yıkılmadan görünce geri vites mi yaptın? Biz şehit oluruz da kimseye boyun eğmeyiz. Boynumuz sadece secdede eğilir. Düşmana elif gibi dimdik dururuz, mevlana vav gibi boynu bükük..cevapla 25.10.2019 16:13
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