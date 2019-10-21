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Baykar, Ukrayna'ya İHA'ları teslim etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019
BAYKAR, UKRAYNA'YA İHA'LARI TESLİM ETTİ

, Hava Kuvvetleri ile ocak ayında yapılan anlaşma gereği, bu ülkeye ikinci parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdi.

, 'ya ikinci parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2 , 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalandı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

İkinci parti teslimatlar kapsamında ise 3 hava aracının yanı sıra simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri, yer veri terminalleri, Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Starokostiantyniv Hava Üssü'nde gerçekleştirilen kabul testlerinde hava araçları ve bileşenlerinin performansları değerlendirildi.

Teslimatı gerçekleştirilen araçlar, Türkiye'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayan askeri personel tarafından kullanılacak.

Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.

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