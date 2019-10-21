Baykar, Ukrayna'ya İHA'ları teslim etti
Baykar, Ukrayna Hava Kuvvetleri ile ocak ayında yapılan anlaşma gereği, bu ülkeye ikinci parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdi.
Baykar, Ukrayna'ya ikinci parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdi.
Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalandı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirildi.
İkinci parti teslimatlar kapsamında ise 3 hava aracının yanı sıra simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri, yer veri terminalleri, Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi.
Starokostiantyniv Hava Üssü'nde gerçekleştirilen kabul testlerinde hava araçları ve bileşenlerinin performansları değerlendirildi.
Teslimatı gerçekleştirilen araçlar, Türkiye'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayan askeri personel tarafından kullanılacak.
Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
- ABD'nin sattığı terör örgütü YPG/PKK şimdi de İsrail'e sarıldı
- Kimyasal silah oyunu tutmayan PKK yeni kurnazlık peşinde
- Trump'tan tartışma yaratan karar!
- Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
- YPG/PKK ve Esad rejimine protesto
- İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu
- Lindsey Graham'dan İsrail itirafı
- İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal görüşme!
- BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!
- Başkan Erdoğan böyle haykırdı: Zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz!
- Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak?
- Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
- HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı
- Sigara fiyatları ne kadar? 21 Ekim güncel sigara fiyatları sigaraya zam var mı?
- Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçırılan anne A haber'e konuştu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Suriye açıklaması
- Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti
- Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi