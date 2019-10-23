Tel Abyad’da patlama: 3 ölü, 10 yaralı
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Suriye’nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ
Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İstanbul'da halk otobüsü şoförü ile yolcu birbirine girdi
- PKK'ya şok! ABD gizli görüşmede bakın ne yapmış
- İsrail önce şehit etti sonra evini yıktı
- Tarihi zirveyi Rus basını böyle gördü
- İran: Putin ile Erdoğan'ın vardığı mutabakat...
- Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yer buldu
- Rus askeri polis konvoyu Ayn El Arab'a girdi
- Şoke eden olay! Kamyondan 39 ceset çıktı
- Pakistan'dan Türkiye'ye davet
- Barış Pınarı Harekatı AB'yi panikletti
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"
- Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...
- Son dakika: İran'dan Putin ile Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatı hakkında açıklama
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar
- Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı
- Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
- İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- NBA maçları hangi kanalda? NBA’de yeni sezon heyecanı başlıyor!
- Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video