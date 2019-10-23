Son dakika: Trump’tan flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump,"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Türkiye saati ile 18:00'da basın toplantısı yapacağım." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes sağlandı ve savaş görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Yakalanan DAEŞ esirleri güvende. Sabah 11'de (TSİ 18.00) Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.