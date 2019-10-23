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Son dakika: Trump’tan flaş güvenli bölge açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
TRUMP’TAN FLAŞ GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Başkanı Donald ,"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Türkiye saati ile 18:00'da basın toplantısı yapacağım." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Başkanı Donald , Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes sağlandı ve savaş görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Yakalanan DAEŞ esirleri güvende. Sabah 11'de (TSİ 18.00) Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Trump'tan son dakika Güvenli Bölge açıklaması: Büyük başarı... |Video TRUMP'TAN SON DAKİKA GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI: BÜYÜK BAŞARI... |VİDEO

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