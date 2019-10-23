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İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ŞOKE EDEN OLAY! KAMYONDA 39 CESET BULUNDU

Gelen son dakika bilgisine göre; İngiliz polisi, ülkenin güneydoğusundaki Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulunduğunu açıkladı. Şoke eden olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.

'nin Essex bölgesinde tüm dünyayı şoke bir olay yaşandı. Polis tarafından yapılan kontroller sırasında bir kamyonda 39 ceset bulundu.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 'dan gelen 25 yaşındaki şoför gözaltına alınırken ekipler 38 yetişkin ve bir gencin kimliklerini belirlemek için çalışmalara başladı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Baş Komiser Andrew Mariner, "Bu, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olay. Ne olduğunu tespit etmek için araştırmalarımız sürüyor" dedi.

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