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Tarihin en eski incisi sergilenmeye başlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2019
TARİHİN EN ESKİ İNCİSİ SERGİLENMEYE BAŞLANDI

’nin emirliğinde yapılan kazılarda keşfedilen tarihin en eski doğal incisi, müzede sergilenmeye başlandı. İncinin, yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi.

yakınlarındaki Marawah Adası'nda devam etmekte olan arkeolojik kazılarda, 2017 yılında bulunan , yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi.

BAE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi şehrinde Louvre Müzesi'nde sergilenmeye başlanan tarihin eski doğal incisi, yaklaşık 8 bin yıl yaşında ve Neolitik döneme ait.

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