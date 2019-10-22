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ABD Dışişleri Bakanlığı "Barış Pınarı Harekatı" karşıtı metin dağıttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2019
ABD BARIŞ PINARI HAREKATI KARŞITI METİN DAĞITTI!

Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine 'nin düzenlediği 'nın bölgedeki 'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi.

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, ABD tarafından gönderilen metinlerin, Başkan yönetiminden gelen söylemlerle çeliştiğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump'ın 'den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz konusu konuşma metinlerinde, "'nin askeri harekatı ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği savunulurken, Türkiye'nin bu ihlalleri soruşturması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, bölgeden askerlerle beraber insani yardım çalışanlarının da çekildiği kaydedilen metinde, ABD'nin bölgeye göndermeyi planladığı 50 milyon dolarlık yardımın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılmasının zorlaştığı ileri sürüldü.

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