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Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2019
TAYLAND KRALI, EŞİ WONGVAJİRAPAKDİ'NİN RÜTBESİ VE UNVANINI ELİNDEN ALDI

Maha Vajiralongkorn, komutan yaptığı eşi 'nin rütbesini ve unvanını elinden aldı. Kraliyetten yapılan açıklamada, Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi.

Kraliyetten yapılan açıklamada, 'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi.

Açıklamada, 67 yaşındaki Vajiralongkorn'un, Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını "monarşiye sadakatsizlik" nedeniyle elinden aldığı bildirildi.

"KRALIN SOYLU EŞİ"

Tayland Kralı, 4. eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra Sineenat'a temmuz ayında "kralın soylu eşi" unvanını vermişti.

Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünün ardından 2016 yılında tahta çıkmıştı.

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