Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisi
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdi. Suriye'deki durumun Avrupa ve Almanya'nın güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Karrenbauer, ancak bugüne kadar Almanya ve Avrupa'nın durumu sadece "izleyici gibi seyrettiği'' itirafında bulundu.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Karrenbauer, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdiklerini belirtti.
Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öneriye onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti.
Brüksel'de perşembe günü yapılanacak NATO Savunma Bakanları toplantısında öneriyi gündeme getirileceklerini ifade eden Karrenbauer, bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını dile getirdi.
Karrenbauer, "Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek." ifadesini kullandı.
Bakan Karrenbauer, bu önerinin Federal Meclis (Bundestag) tarafından da kabul görmesi gerektiğini aktardı.
AVRUPA İZLEYİCİ GİBİ SEYRETTİ
Suriye'deki durumun Avrupa ve Almanya'nın güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Karrenbauer, ancak bugüne kadar Almanya ve Avrupa'nın durumu sadece "izleyici gibi seyrettiği'' itirafında bulundu.
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