Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Türkiye, ABD ve Rusya...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından Suriye konusunda son dakika açıklaması yapıldı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak." dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Suriye'deki gelişmeler hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.
DEAŞ MİLİTANLARI MESAJI
Şoygu, DAEŞ militanlarının bulunduğu hapishanelerinin güvenliğinin acilen sağlanması gerektiğini söyledi.
"TÜRKİYE, RUSYA VE ABD..."
Sergey Şoygu tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.
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