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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Türkiye, ABD ve Rusya...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
RUSYA'DAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA...

Savunma Bakanı tarafından konusunda son dakika açıklaması yapıldı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, ve arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak." dedi.

Savunma Bakanı , 'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 'deki gelişmeler hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.

DEAŞ MİLİTANLARI MESAJI

Şoygu, militanlarının bulunduğu hapishanelerinin güvenliğinin acilen sağlanması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE, RUSYA VE ABD..."

Sergey Şoygu tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Şoygu, "Suriye'de Rusya, ve arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

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