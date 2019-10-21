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BAE'den Yemen için skandal karar!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019
BAE'DEN YEMEN İÇİN SKANDAL KARAR!

 Örgütü görevlisi Yasir Yafii, 'in geçici başkenti Aden'deki faaliyetlerini durduğunu açıkladı. BAE'nin aldığı karar tepkiyle karşılandı.

BAE Kızılayı görevlisi Yasir Yafii, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Aden ve çevre kentlerdeki faaliyetlerini durdurduklarını belirtti.

Yafii, bir sağlık kurumunun ayrılmasının bölgedeki hastaneler ve sağlık merkezlerinde büyük boşluk oluşturacağını ifade etti.

BAE, YEMEN'İN PARÇALANMASI İÇİN UĞRAŞIYOR

Arap koalisyonu ortaklarından BAE'ye bağlı birlikler Aden ve çevresinden çekilmeye başlarken, askeri kaynaklar, Aden'in batısında Bureyka kentindeki Arap koalisyon güçleri merkezinin Suudi Arabistan kuvvetlerine teslim edileceğini kaydediyor.

İran destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile ona bağlı güçleri desteklemesi ve 'in bölünmesi yönünde adımlar atması Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.

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