BAE'den Yemen için skandal karar!
Birleşik Arap Emirlikleri Kızılay Örgütü görevlisi Yasir Yafii, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki faaliyetlerini durduğunu açıkladı. BAE'nin aldığı karar tepkiyle karşılandı.
BAE Kızılayı görevlisi Yasir Yafii, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Aden ve çevre kentlerdeki faaliyetlerini durdurduklarını belirtti.
Yafii, bir sağlık kurumunun ayrılmasının bölgedeki hastaneler ve sağlık merkezlerinde büyük boşluk oluşturacağını ifade etti.
BAE, YEMEN'İN PARÇALANMASI İÇİN UĞRAŞIYOR
Arap koalisyonu ortaklarından BAE'ye bağlı birlikler Aden ve çevresinden çekilmeye başlarken, askeri kaynaklar, Aden'in batısında Bureyka kentindeki Arap koalisyon güçleri merkezinin Suudi Arabistan kuvvetlerine teslim edileceğini kaydediyor.
İran destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile ona bağlı güçleri desteklemesi ve Yemen'in bölünmesi yönünde adımlar atması Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'da kaos sürüyor!
- Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Türkiye, ABD ve Rusya...
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci...
- Kızılhaç'tan flaş Resulayn açıklaması
- ABD'den yeni Suriye hamlesi!
- ABD askerleri YPG arması taktı
- Trump o ifadeleri değiştirdi! Trump'tan yeni Suriye paylaşımı
- ABD konvoyu Suriye'de görüntülendi
- ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız Lafarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!
- Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!
- Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
- CHP'li Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru için aranan özellikler ve şartlar...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi
- Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor
- İsrail'den itiraf! "Barış Pınarı Harekatı ile planlar çöpe gitti"