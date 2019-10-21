Almanya'da kaos sürüyor!
Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası, Alman Lufthansa Group çatısında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin de ücretlerin artırılması talebiyle kabin görevlilerince başlatılan "uyarı" grevinin gece yarısına kadar süreceğini duyurdu.
UFO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 6 saat olarak planlanan uyarı amaçlı iş bırakma eylemi 19 saate çıkarıldı.
Lufthansa Group çatısında operasyonlarını yürüten SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings ve Eurowings'in kabin görevlilerinin ülke çapındaki grevi gece yarısına kadar sürecek.
Ayrıca grevin uzatılmasının ardından Almanya genelinde birçok uçuş iptal edildi.
LUFTHANSA'DAN AÇIKLAMA
Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu grevin, kabin personelinin birçok talebinin karşılandığı için anlamsız olduğu belirtilerek, uçuşların planlandığı gibi devam etmesi için çaba gösterildiği vurgulandı.
UFO, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin görevlilerine yapılan yüzde 2'lik ücret zammının, Lufthansa Group çatısında operasyonlarını yürüten SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings ve Eurowings'in kabin görevlilerine de yapılmasını talep ediyor.
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