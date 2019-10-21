Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Münbiç'te Esad rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkmasını, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun sağlamanı isteyen esnaflar, protesto amacıyla bu sabah dükkanlarını açmadı.Münbiç'te halk, Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkması, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun sağlaması için protesto amaçlı kepenk indirdi.
YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esad rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinde esnaflar, bu sabah protesto amacıyla dükkanlarını açmadı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ESNAFI FİŞLEDİ
Ancak YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin çıkmasını, ilçenin YPG/PKK'lılardan temizlenmesini ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde olmasını isteyen esnafları fişlemeye başladı.
İsimlerinin teröristler tarafından kayda alınması üzerine korkan halk, dükkanlarını açmak zorunda kaldı.Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, dün Münbiç için düzenledikleri toplantıda da aynı çağrıyı yapmış, ilçenin askeri muhaliflerin kontrolüne girmesini istediklerini duyurmuştu.
MÜNBİÇ GERÇEK SAHİBİNE KAVUŞTU
Fırat nehrinin batısındaki Münbiç ilçesi Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.
Türkiye ve ABD, geçen sene teröristlerin ilçeyi terk etmesi için bir mutabakata varmış ancak çekilme gerçekleşmemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Türkiye, ABD ve Rusya...
- Trump o ifadeleri değiştirdi! Trump'tan yeni Suriye paylaşımı
- İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu
- ABD'den yeni Suriye hamlesi!
- BAE'den Yemen için skandal karar!
- Almanya'da kaos sürüyor!
- ABD askerleri YPG arması taktı
- Kimyasal silah oyunu tutmayan PKK yeni kurnazlık peşinde
- Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!
- ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız Lafarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!
Daha Fazla Gör
- Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti
- Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
- CHP'li Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru için aranan özellikler ve şartlar...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Bir yıl ertelendi
- Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video
- Trump'tan flaş açıklama: Ateşkes süreci iyi gidiyor