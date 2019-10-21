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Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019
YPG/PKK VE ESAD REJİMİNE PROTESTO

Münbiç'te Esad rejimi ve /'lı teröristlerin ilçeden çıkmasını, kontrolü 'nun sağlamanı isteyen esnaflar, protesto amacıyla bu sabah dükkanlarını açmadı.

Münbiç'te halk, Esed rejimi ve /'lı teröristlerin ilçeden çıkması, kontrolü 'nun sağlaması için protesto amaçlı kepenk indirdi.

YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esad rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinde esnaflar, bu sabah protesto amacıyla dükkanlarını açmadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ESNAFI FİŞLEDİ

Ancak YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin çıkmasını, ilçenin YPG/PKK'lılardan temizlenmesini ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde olmasını isteyen esnafları fişlemeye başladı.

İsimlerinin teröristler tarafından kayda alınması üzerine korkan halk, dükkanlarını açmak zorunda kaldı.Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, dün Münbiç için düzenledikleri toplantıda da aynı çağrıyı yapmış, ilçenin askeri muhaliflerin kontrolüne girmesini istediklerini duyurmuştu.

MÜNBİÇ GERÇEK SAHİBİNE KAVUŞTU

Fırat nehrinin batısındaki Münbiç ilçesi Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Türkiye ve ABD, geçen sene teröristlerin ilçeyi terk etmesi için bir mutabakata varmış ancak çekilme gerçekleşmemişti.
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