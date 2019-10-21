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Son dakika: İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2019
İRAN'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi: 'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde meydana geldi. İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd kenti olan 5,6 büyüklüğündeki , yerel saatle 14.28'de kaydedildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Açıklamada, yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi. devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı.

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