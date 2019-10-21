Son dakika: İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Son dakika haberi: İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.28'de kaydedildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Açıklamada, yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremin çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi. İran devlet televizyonunun haberinde, şu ana kadar can kaybı ya da hasar tespit edilmediği aktarıldı.
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