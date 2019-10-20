20 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kızılhaç'tan flaş Resulayn açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
KIZILHAÇ'TAN FLAŞ RESULAYN AÇIKLAMASI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 'nin kuzeydoğusunda ve Rasulayn'da ambulanslarının bulunmadığını bildirdi. Bölgeyi terk eden ambulansların videolarını da incelediklerini vurgulayan Lachant, bu ambulanslarda ICRC amblemi görmediklerini kaydetti.

ICRC Sözcüsü Aurelie Lachant, 'nin, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı terör örgütü YPG/'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulanslarıyla kenti terk ettiği yönünde sahadan gelen haberlere ilişkin AA muhabirine konuştu.

"O BÖLGEDE KIZILHAÇ'IN AMBULANSI YOK"

Sözcü Lachant, bölgedeki Kızılhaç yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeler yaptığını belirterek, "'nin kuzeydoğusunda ve o bölgede (Rasulayn) ICRC'ye ait hiçbir ambulans bulunmuyor." dedi.



"VİDEOLAR İNCELEMEYE ALINDI"

Bölgeyi terk eden ambulansların videolarını da incelediklerini vurgulayan Lachant, bu ambulanslarda ICRC amblemi görmediklerini kaydetti.

Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Resulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor |Video SON DAKİKA: PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER RESULAYN'DAN KIZILHAÇ AMBULANSLARI VE SİVİL ARAÇLARLA KAÇIYOR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN