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Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019
TRUMP 2020'DEKİ G7 ZİRVESİNİ KENDİ OTELİNDE DÜZENLEYECEK

Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten , yaptığı açıklamada 'de 2020 yılında düzenlenecek zirvesinin, ABD Başkanı 'ın Miami'deki otelinde yapılacağı ifade etti.

Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten , Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek zirvesi için yer arayışlarını daha önceki hükümetlerle aynı şekilde yürüttüklerini belirten Mulvaney, toplantı için Trump'ın Miami'deki otelinin seçildiğini bildirdi.

Mick Mulvaney ayrıca, toplantıda iklim değişikliği konusunun ele alınmayacağını da kaydetti.

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