Trump 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, yaptığı açıklamada ABD'de 2020 yılında düzenlenecek G7 zirvesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağı ifade etti.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G7 zirvesi için yer arayışlarını daha önceki hükümetlerle aynı şekilde yürüttüklerini belirten Mulvaney, toplantı için Trump'ın Miami'deki otelinin seçildiğini bildirdi.
Mick Mulvaney ayrıca, toplantıda iklim değişikliği konusunun ele alınmayacağını da kaydetti.
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