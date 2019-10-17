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ABD Ayn El Arab'daki üslerini boşaltarak imha etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
ABD, ÜSLERİNİ BOŞALTARAK İMHA ETTİ

Son dakika haberi: , Suriye-Türkiye sınırında yer alan Ayn El Arab'daki (Kobani) tüm askeri üslerini boşaltarak, ikisini savaş uçaklarıyla imha etti.

Ayr El Arab'daki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, ordusu Suriye'nin kuzeyinden çekilme süreci kapsamında, Türkiye sınırında yer alan ilçedeki askerlerini de çekti.

Boşaltılan 4 üsten ikisi, kısa süre sonra ABD savaş uçaklarınca vurularak imha edildi.

ABD'nin Münbiç'te boşalttığı ancak imha etmediği üslerden birine Rus askeriyle polisi ve Beşşar Esed rejimi güçleri girmişti.

Ayrularab'taki Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra Suriye'nin kuzeyinde yalnızca Haseke'nin Rumeylan ilçesinde ABD askerleri kaldı. Ayrıca ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde de ABD üsleri bulunuyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

ABD, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle, YPG/'ya destek vermek için Suriye'nin Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kurmuştu.

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