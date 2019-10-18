AB'den skandal Türkiye kararları
Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal bir sonuç bildirgesi yayımladı.
Bildirgede, "AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor." ifadesine yer verilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu.
"AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder." denilen bildirgede, birliğin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi.
Bildirgede, üye ülkelerin, 14 Ekim tarihindeki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde konuya ilişkin alınan kararları onayladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'ye yeniden askeri harekatına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyoruz. 14 Ekim'deki Konsey kararlarının ardından üye ülkelerin silah ihracatını askıya aldığını hatırlatıyoruz."
Bildirgede ayrıca, "AB'nin ciddi boyuttaki göçmen kriziyle mücadele etmeye devam edeceği, bu konuda üye ülkeleri de desteklemeyi sürdüreceği" ifade edildi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili de 14 Ekim'deki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararların onaylandığı belirtilen bildirgede, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlik içinde olduğu vurgulandı.
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