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Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
RUS YAPIMI SU-30 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı tipi savaş uçağı ülkenin orta kesiminde düştü. Yaşanan kazada uçağın her 2 pilotunun öldüğü açıklandı. , kazanın nedenleri ve zararın araştırılması için talimat verdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kısımlarında bulunan Guarico eyaletinde planlı uçuşunu gerçekleştiren Rus yapımı tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.

PİLOTLAR ÖLDÜ

Yaşanan kazada uçağın her 2 pilotunun öldüğü ifade edilirken, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas 'nun kazanın nedenleri ve zararın araştırılması için talimat verdiği açıklandı.

MADURO'DAN "KAZAYI ARAŞTIRIN" TALİMATI

Venezuela ve Rus basınında çıkan haberlere göre, Venezuela Savunma Bakanlığı ile ülkedeki Rus askeri üssündeki askeri diplomatlar kaza ile ilgili irtibat kurdu. Rus uzmanların, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkarılması için Venezuelalı uzmanlarla birlikte çalışmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

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