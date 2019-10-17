Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Venezuela Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı ülkenin orta kesiminde düştü. Yaşanan kazada uçağın her 2 pilotunun öldüğü açıklandı. Maduro, kazanın nedenleri ve zararın araştırılması için talimat verdi.Venezuela Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kısımlarında bulunan Guarico eyaletinde planlı uçuşunu gerçekleştiren Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.
PİLOTLAR ÖLDÜ
Yaşanan kazada uçağın her 2 pilotunun öldüğü ifade edilirken, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun kazanın nedenleri ve zararın araştırılması için talimat verdiği açıklandı.
MADURO'DAN "KAZAYI ARAŞTIRIN" TALİMATI
Venezuela ve Rus basınında çıkan haberlere göre, Venezuela Savunma Bakanlığı ile ülkedeki Rus askeri üssündeki askeri diplomatlar kaza ile ilgili irtibat kurdu. Rus uzmanların, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkarılması için Venezuelalı uzmanlarla birlikte çalışmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.
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