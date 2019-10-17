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Avrupa'da büyük panik! THY uçağı Bremen'e indi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019
AVRUPA'DA BÜYÜK PANİK! THY UÇAĞI BREMEN'E İNDİ

2. kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatılan 'nın , bombanın etkisiz hale getirilmesiyle yeniden uçuşlara açıldı.

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda 450 kilogram ağırlığında 2. kalma patlamamış bir bomba bulunmuş ve bunun üzerine havalimanı, güvenlik nedeniyle akşam saatlerinde tüm uçuşlara kapatılmıştı. Bu gelişme üzerine havada bulunan birçok uçak, yerine çevre şehirlerdeki meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapması planlanan seferler iptal edilirken, uçaklarda bulunan yolcular da terminale alınmıştı.

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan son açıklama ile bombanın etkisiz hale getirildiği, havalimanının 00.30 sıralarında yeniden uçuşlara açıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşından kalma bulunan bomba başarıyla etkisiz hale getirildi. Havalimanı yeniden iniş ve kalkışlara açılmıştır. Lütfen uçuşlarınızla ilgili olarak havayolu şirketleriyle bağlantıda kalın." denildi.



THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BREMEN'E İNDİ
Öte yandan 'nin TK1667 sefer sayılı - Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmişti. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenilirken, dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edilmişti.

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