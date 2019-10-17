Bulgaristan, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklemiyor

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Zaharieva, ülkesinin, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti ve Türkiye'nin iyi bir ortak olduğunun altını çizdi. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin bu uyarıları yapması dikkatlerden kaçmadı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın komşusu, müttefiki ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ ANLAMALARI GEREKİYOR"

Türkiye'nin Bulgaristan ile yapılan göç anlaşmasının gereğini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Zaharieva, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirtti.

"DİYALOĞA KATKI SAĞLAMAYACAK"

Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir soruya "Bulgaristan, (Türkiye'ye karşı) yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İYİ BİR ORTAK

Türkiye'nin, Bulgaristan'ın iyi bir ekonomik ortağı olduğuna işaret eden Zaharieva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar doları aştığını anımsattı.