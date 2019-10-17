Son dakika haberi: Rusya balistik füzeleri peş peşe ateşledi
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Gök Gürültüsü-2019’ stratejik nükleer silah tatbikatı kapsamında 16 balistik füze atışı gerçekleştirdi. Rusya’nın daha önce açıkladığı tatbikat NATO ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya’nın bu tatbikat ile nükleer savaş hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 15-17 Ekim'de Karadeniz, Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde gerçekleştirdiği başladığı "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatının görüntülerini yayınladı. RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesinin ateşlendiği tatbikatta önceden belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikatın son gününde yayınlanan görüntüler balistik füzelerin hem karadan hem de denizden ateşlendiği ve Rusya'nın Kamçatka adasındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.
NÜKLEER SAVAŞ HAZIRLIĞI MI?Rusya'nın daha önce açıkladığı tatbikat NATO ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya'nın bu tatbikat ile nükleer savaş hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.
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