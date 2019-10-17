17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika haberi: Rusya balistik füzeleri peş peşe ateşledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
RUSYA BALİSTİK FÜZELERİ PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

, ‘Gök Gürültüsü-2019’ stratejik nükleer silah tatbikatı kapsamında 16 atışı gerçekleştirdi. Rusya’nın daha önce açıkladığı tatbikat ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya’nın bu tatbikat ile hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.

tarafından 15-17 Ekim'de , Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde gerçekleştirdiği başladığı "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatının görüntülerini yayınladı. RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesinin ateşlendiği tatbikatta önceden belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikatın son gününde yayınlanan görüntüler balistik füzelerin hem karadan hem de denizden ateşlendiği ve Rusya'nın Kamçatka adasındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Son dakika: Rusya balistik füzeleri peş peşe ateşledi! İşte o anlar SON DAKİKA: RUSYA BALİSTİK FÜZELERİ PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ! İŞTE O ANLAR

NÜKLEER SAVAŞ HAZIRLIĞI MI?

Rusya'nın daha önce açıkladığı tatbikat ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya'nın bu tatbikat ile hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN