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Barış Pınarı Harekatı'nda 611 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 611 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e yükseldi

, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu." açıklamasında bulundu.

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