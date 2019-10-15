Barış Pınarı Harekatı'nda 611 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu." açıklamasında bulundu.