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Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ planı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN DEAŞ PLANI

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'lıların, kamplarında tuttukları terör örgütü DEAŞ mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

Le Parisien gazetesinin iki muhabirinin, sahada yaptığı çalışmaya dayanan haberine göre, Rakka'ya 50 kilometre mesafede bulunan bir kampta, YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

"YPG'LİLER BİZE BİRDEN ÇIKIN BURADAN DEDİLER"

Haberde ifadelerine yer verilen ve serbest bırakılan kadınlardan birinin "Kürtler (YPG/PKK'lılar) bize birden 'çıkın buradan dediler'. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı." ifadesini kullandı.

Bir diğer serbest bırakılan kadının ise "Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler (YPG/PKK'lılar) bizi Beşşar Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz." dediği kaydedildi.

Haberde, terör örgütü YPG/PKK'lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu belirtildi.

Son dakika: Trump'tan yeni açıklama: YPG bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları... SON DAKİKA: TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: YPG BİZİ DAHİL ETMEK İÇİN DEAŞ'LILARI...

ABD Başkanı Donald Trump, "YPG bizi dâhil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir" demişti.

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