Avrupa'yı mülteci korkusu sardı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye sınırından 200 bin civarında mültecinin girmesi halinde ülkesinde ne olabileceğini bilmediğini söyledi. Borisov, "Türkiye ile anlaşmaya uyulmasını istiyorum. 100 veya 200 bin mültecinin girmesi halinde ülkede ne olacağımızı bilmiyorum." dedi. Konu ile alakalı bir açıklamada Macaristan'dan geldi.
Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı Bakanlar kuruluna bağlı Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında var olan düzensiz göç anlaşmasına uyulmasını istediklerini kaydetti. Başbakan Borisov şunları söyledi: "Türkiye ile anlaşmaya uyulmasını istiyorum. 100 veya 200 bin mültecinin girmesi halinde ülkede ne olacağını bilmiyorum. Yunanistan'da adalar var. Yerleştirilecek yerleri var."
Türkiye'ye karşı yaptırım konusuna da değinen Borisov, Türkiye ile 5 milyarlık ticaret hacmine sahip olduklarını ve getirilecek olası yaptırımların ülkesinin ekonomisine de zarar vereceğini vurguladı.
Diplomasinin sonuç vermesini umduklarını belirten Borisov, insani kriz riski taşıdığı için askeri harekatın durdurulması gerektiğini ifade etti.
MACARİSTAN'DAN DA AÇIKLAMA
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar" demişti.
Szijjarto öte yandan, Macaristan'ın kendi sınırına yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin gelmesini istemediğini vurgulayarak, "Eğer bize şunu sorarlarsa, 'Türkiye, göçmenleri geri Suriye'ye mi yollasın, yoksa kapıları açsın Avrupa'ya mı gelsinler?' Bizim cevabımız tabii ki, 'Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın ve 4 milyon mülteci için Avrupa kapılarını açmasın' şeklinde olur" değerlendirmesinde bulundu.
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