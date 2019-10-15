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Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TARTIŞMALAR PATLADI! MİLLİ MARŞ KRİZİ

Devlet Başkanı ’in 'ı resmi ziyareti sırasında krallık bandosunun Rusya milli marşını çalamaması tartışmalara sebep oldu.

Devlet Başkanı başkanlık döneminde 2. kez 'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen ziyarette Putin, Riyad'ta resmi törenlerle karşılandı. Ardından Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman El-Yemame Sarayı'na birlikte geçti.

Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi PUTİN'İN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNDE BANDO KRİZİ

OLAYIN FARKINA BİLE VARAMADI

Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan krallık bandosu önce kendi milli marşlarını çaldı. Ardından ise bando Rusya milli marşını çalmaya başladı. Fakat Suudi Arabistan bandosunun Rusya milli marşı performansı başladığı gibi gitmedi. O sırada kanallar canlı yayındayken Rusya lideri Putin'in gerildiği görüldü. ise olayın farkında olmadan duruşuna devam etti.

ALAYCI İFADELER KULLANDI

Ruslar ise Suudi Arabistan'daki töreni televizyonlardan izlerken krallık bandosunun Rusya milli marşı performansını izledikten sonra sosyal medyada tartışmalar başladı. Binlerce yorumun yapıldığı olayla ilgili Ruslar, Suudi bandosu hakkında alaycı ifadeler kullandı.

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