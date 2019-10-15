Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan'ı resmi ziyareti sırasında krallık bandosunun Rusya milli marşını çalamaması tartışmalara sebep oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık döneminde 2. kez Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen ziyarette Putin, Riyad'ta resmi törenlerle karşılandı. Ardından Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman El-Yemame Sarayı'na birlikte geçti.
OLAYIN FARKINA BİLE VARAMADI
Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan krallık bandosu önce kendi milli marşlarını çaldı. Ardından ise bando Rusya milli marşını çalmaya başladı. Fakat Suudi Arabistan bandosunun Rusya milli marşı performansı başladığı gibi gitmedi. O sırada kanallar canlı yayındayken Rusya lideri Putin'in gerildiği görüldü. Kral Salman ise olayın farkında olmadan duruşuna devam etti.
ALAYCI İFADELER KULLANDI
Ruslar ise Suudi Arabistan'daki töreni televizyonlardan izlerken krallık bandosunun Rusya milli marşı performansını izledikten sonra sosyal medyada tartışmalar başladı. Binlerce yorumun yapıldığı olayla ilgili Ruslar, Suudi bandosu hakkında alaycı ifadeler kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- CNN muhabirinden skandal iddia! Trump, terörist başı Öcalan'ın...
- Malezya ile Türkiye arasında anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde...
- The Times'tan AB'ye kritik Türkiye sorusu
- Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
- ABD'den tarihi çark: Pişmanız
- Rusya'dan flaş operasyon açıklaması: Bu haber tamamen yalan!
- Türk Konseyi 7. Zirvesi'nden ilk kare
- İngiliz Bakandan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- İranlı vekilden mecliste PYD/PKK tepkisi
- Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi'nde flaş mesajlar
- Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
- The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu
- Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video