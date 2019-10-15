Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla gerçekleşti.Liderlerin zirvenin gerçekleştirildiği Fairmont Otel'e gelmelerinin ardından, aile fotoğrafı çektirildi.
Daha sonra zirveye geçen liderler, burada yapacakları konuşmaların ardından zirve ortak bildirisine imza atacak.
Zirveye ayrıca gözlemci olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purli Agamuradov da katıldı.
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