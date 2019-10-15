Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, zırhlı muharebe aracı üretiminde Malezya'nın Türkiye ile çalışacağını açıkladı. Sabu, "Türkiye, bu alanda (zırhlı askeri araç üretimi) birlikte çalıştığımız ülkelerden bir tanesi... Başbakanımız ile (Türkiye'nin) hava savunma sanayisi bölgelerini inceledik ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu gördük" dedi.Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, zırhlı muharebe aracı üretiminde Malezya'nın Türkiye ile çalışacağını açıkladı.
Meclis oturumunda, muhalefet partisi milletvekilinin Malezya'nın zırhlı askeri araç üretimine dair sorusu üzerine Bakan Muhammed, "Türkiye, bu alanda birlikte çalıştığımız ülkelerden bir tanesi." yanıtını verdi.
BAŞBAKAN MAHATHİR'İN TÜRKİYE ZİYARETİ
Muhammed, Başbakan Mahathir Muhammed'in temmuzda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Başbakanımız ile hava savunma sanayisi bölgelerini inceledik ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
Yerli silah ve askeri araç üretiminin Malezya'nın bölgesel güvenliği için önemine dikkati çeken Muhammed, Malezyalı savunma sanayisi şirketlerinin silah parçaları üretimiyle sınırlı kalmayıp, diğer alanlardaki eksikleri tamamlamak için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.
Muhammed, hükümetin savunma sanayisi üretimini geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Malezya'nın ilerleyen yıllarda savunma alanında teknoloji üreten ülkeler arasında yer alacağını kaydetti.
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