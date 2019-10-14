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HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
HDP'Lİ OSMAN BAYDEMİR'DEN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütü ’ye karşı başlattığı ’lileri çıldırttı. Terör unsurlarının bölgeden temizlenmesini hazmedemeyen HDP'liler, Türkiye aleyhinde kara propaganda yapıyor. Son olarak HDP’li , Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan Baydemir, Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 6 gün önce başlayan tüm hızıyla devam ediyor. ABD'nin sattığı 'li teröristler yeni kucaklar bulmak için çırpınıyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı de operasyonla ilgili skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor.

OSMAN BAYDEMİR'DEN AŞAĞILIK SÖZLER

İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li , Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı. İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.

HDP'li Osman Baydemir'den 'Barış Pınarı' ve Erdoğan hakkında küstah sözler |Video HDP'Lİ OSMAN BAYDEMİR'DEN 'BARIŞ PINARI' VE ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER |VİDEO

Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir, çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti. Baydemir, ayrıca sözde Ermeni soykırımının bugün Suriye'de Kürtlere karşı uygulandığını söylemesi büyük tepki çekti.

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