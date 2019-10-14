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Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2019
EKVADOR'DA HÜKÜMET VE PROTESTOCULAR ANLAŞTI

'da hükümet ve çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu protestocular anlaştı.Birleşmiş Milletler () ve ülkedeki en yüksek dini otorite ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.

'da hükümet ve çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu protestocular anlaştı.

Hükümet ve günlerdir protestolarını sürdüren yerliler arasında varılan anlaşmaya göre akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, tüm ülkedeki gösterilerin bitirilmesine karar verildi.

Birleşmiş Milletler () ve ülkedeki en yüksek dini otorite ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.

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