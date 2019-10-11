Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'den diplomatik gaf
Macaristan'ı mağlup ettikleri futbol maçının ardından "Vis'ten Kupres'e kadar tüm Hırvatistan burada" açıklaması yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bosna Hersek sınırları içindeki Kupres'i Hırvatistan olarak nitelendirdi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Macaristan'ı 3-0 yendikleri futbol maçının ardından yaptığı "Vis'ten Kupres'e kadar tüm Hırvatistan burada" açıklaması ile Bosna Hersek sınırları içindeki Kupres'i Hırvatistan olarak nitelendirerek diplomatik gaf yaptı.
Dün gece Hırvatistan'ın Split şehrinde oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri maçını tribünden takip eden Hırvat lider, maç sonundaki açıklamasıyla büyük tepki çekti.
Hırvatistan'ın 3-0 kazandığı maçın ardından ülke medyasına konuşan Kitarovic, "Ne söyleyebilirim ki? Sonuçtan dolayı ve özellikle de Split'te toplanan tüm insanlar adına çok mutluyum. Vis'ten Kupres'e kadar tüm Hırvatistan burada." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ALDI
Bosna Hersek'in batısındaki Kupres şehrini Hırvatistan'a ait olarak nitelendiren Kitarovic'in açıklamaları Bosna Hersek'te tepkiyle karşılandı.
Bosna Hersek basını daha önce de birçok gafa imza atan Kitarovic'in açıklamalarını "Kitarovic Hırvatistan'ı genişletti", "Kitarovic Bosna Hersek'i ele geçiyor", "Kitarovic Kupres'i Hırvatistan'a kattı" gibi başlıklarla haberleştirdi.
Hırvat liderin açıklamaları, sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.
Vis, Hırvatistan'ın batısında yer alan bir adayken, Kupres ise Bosna Hersek'in batısında bulunan ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvatların oluşturduğu küçük bir şehir.
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