Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi. İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
İRAN MİLLİ PETROL ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMAİran Milli Petrol Şirketinin, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.
Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Cidde Limanı'na 60 mil mesafede bulunan "Sabity" adlı tankerde, İran saatiyle 05.00 ila 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.
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