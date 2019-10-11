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Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
İRAN'DAN TANKER PATLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

'ın Cidde kenti açıklarında 'a ait bir tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi. İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.

'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de 'a ait bir tankerinde patlama meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

İRAN MİLLİ PETROL ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İran Milli Petrol Şirketinin, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.

Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Cidde Limanı'na 60 mil mesafede bulunan "Sabity" adlı tankerde, İran saatiyle 05.00 ila 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

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