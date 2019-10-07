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'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
13 MAGANDA! ÇOCUKLARININ YANINDA...

'da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 13 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

'da, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. ve sürücüsünün yol vermediği otomobildeki 3 kişi arasında kavga çıktı. N.U., çocuklarının yanında 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Çocuklar ise büyük korku yaşadı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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aosman aosman

Nerde Adalet. Bu Memlekette suçuları serbest bırakırsanız sonuç bu olur. Nasıl olsa ne yaparsak yapalım hapis cezası yok diye her istediklerini yapıyorlar. Bu Millet Hakiminden, Savcısından Adalet bekliyor Adalet.

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 18:41
Kahramanali Kahramanali

Inşallah hepsinin Müstahakını versin

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 17:49
AliVeli AliVeli

terbiyesizler, cocuk olsun veya olmasi. Her yonden terbiyesizlik. Yola bakildiginda yavas isleyen bir yola benziyor. Yol versen noolur sanki?

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evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 17:46
son kale son kale

sorgusuz en az 3 ay yatsinlar insanliktan ders verilsin sonrada ettikleri icin cezalandirilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 15:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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