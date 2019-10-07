'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü
Bolu'da, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 13 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Bolu'da, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. ve sürücüsünün yol vermediği otomobildeki 3 kişi arasında kavga çıktı. N.U., çocuklarının yanında 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Çocuklar ise büyük korku yaşadı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin hepsinin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.
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Nerde Adalet. Bu Memlekette suçuları serbest bırakırsanız sonuç bu olur. Nasıl olsa ne yaparsak yapalım hapis cezası yok diye her istediklerini yapıyorlar. Bu Millet Hakiminden, Savcısından Adalet bekliyor Adalet.cevapla 07.10.2019 18:41
Inşallah hepsinin Müstahakını versincevapla 07.10.2019 17:49
terbiyesizler, cocuk olsun veya olmasi. Her yonden terbiyesizlik. Yola bakildiginda yavas isleyen bir yola benziyor. Yol versen noolur sanki?cevapla 07.10.2019 17:46
sorgusuz en az 3 ay yatsinlar insanliktan ders verilsin sonrada ettikleri icin cezalandirilsin.cevapla 07.10.2019 15:58
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