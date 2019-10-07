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Japon devriye botu peşine düştüğü Kuzey Kore gemisine çarparak batırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
SULAR ISINDI! GEMİ BATIRAN İHLAL

’ya ait devriye botu, Kuzey Koreli balıkçı teknesine çarptı. Batan balıkçı teknesindeki 60 balıkçının tamamı kurtarılarak ’ye ait başka bir gemiye aktarıldı.

'ya ait bir devriye botu, Japonya'nın ekonomik münhasır bölgesini ihlâl eden Kuzey Koreli bir balıkçı teknesinin peşine düştü. İki geminin çarpışması sonucu Kuzey Koreli balıkçıları taşıyan tekne battı.

BAŞKA GEMİYE TESLİM ETTİ

NHK'de yer alan habere göre, batan tekneden atlayan Kuzey Koreli 60 balıkçının tamamı kurtarıldı. Balıkçıları kurtaran Japonya ekipleri, söz konusu 60 balıkçıyı 'ye ait başka bir balıkçı gemisine teslim etti.

300'DEN FAZLA GEMİYİ

Haziran ayı itibarıyla Japonya'nın Kuzey Kore'ye ait 300'den fazla gemiyi aynı bölgeden dışarı çıkardığı bildirildi.

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