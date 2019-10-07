Rusya'dan kritik öneri: Küresel bir yapı kurulsun
Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı durumuna olan Rusya'dan küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulması teklifi geldi. Açıklamayı Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev yaptı.
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti.
Rusya Hükümeti Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gordeyev'in Almanya'yı ziyaret ettiği ve ziyaret kapsamında Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner ile bir araya geldiği bildirildi.
"OPEC BENZERİ BİR YAPI KURULSUN"
Görüşmede, Gordeyev ile Klöckner'in küresel tahıl piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti." denildi.
Son 5 yılda tarım sektörü yaklaşık yüzde 20 büyüyen Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump açıkladı! ''Bölgeden çıktılar''
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Azerbaycan'ı sarsan istifa
- ABD'den Çin için yeni hamle
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Azerbaycan'da büyük yangın
- Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu
- BM'den Hollanda'ya "burka" eleştirisi
- Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs açıklaması
- Akdeniz'de tekne battı! Çok sayıda ölü ve kayıp var...
- Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?