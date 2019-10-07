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Rusya'dan kritik öneri: Küresel bir yapı kurulsun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019
RUSYA'DAN KRİTİK ÖNERİ: KÜRESEL BİR YAPI KURULSUN

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı durumuna olan 'dan küresel tahıl sektörü için benzeri yapı kurulması teklifi geldi. Açıklamayı Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı yaptı.

Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti.

Rusya Hükümeti Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gordeyev'in Almanya'yı ziyaret ettiği ve ziyaret kapsamında Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner ile bir araya geldiği bildirildi.

"OPEC BENZERİ BİR YAPI KURULSUN"

Görüşmede, Gordeyev ile Klöckner'in küresel tahıl piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti." denildi.

Son 5 yılda tarım sektörü yaklaşık yüzde 20 büyüyen Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.

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